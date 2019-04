ACM Awards: First Red-Carpet Arrivals

Sure, it may still be daylight in Vegas, but the stars are shining brighter than ever on the 54th Annual ACM Awards’ Red Carpet. Take a first look at the arrivals for the big show.

Reba Frazer Harrison/ACMA2019/Getty Images for ACM Kacey Musgraves ROBYN BECK/AFP/Getty Images Miranda Lambert and Brendan McLoughlin Jason Kempin/ACMA2019/Getty Images for ACM Keith Urban and Nicole Kidman ROBYN BECK/AFP/Getty Images Luke Bryan ROBYN BECK/AFP/Getty Images Little Big Town Frazer Harrison/ACMA2019/Getty Images for ACM Maren Morris and Ryan Hurd Frazer Harrison/ACMA2019/Getty Images for ACM Lauren Alaina Frazer Harrison/ACMA2019/Getty Images for ACM Florida Georgia Line Frazer Harrison/ACMA2019/Getty Images for ACM Thomas Rhett Frazer Harrison/ACMA2019/Getty Images for ACM Jake Owen ROBYN BECK/AFP/Getty Images Kelly Clarkson ROBYN BECK/AFP/Getty Images Dennis Quaid ROBYN BECK/AFP/Getty Images Brett Young and Taylor Mills Frazer Harrison/ACMA2019/Getty Images for ACM Old Dominion ROBYN BECK/AFP/Getty Images Danielle Bradbery Frazer Harrison/ACMA2019/Getty Images for ACM Brothers Osborne Frazer Harrison/ACMA2019/Getty Images for ACM Lady Antebellum ROBYN BECK/AFP/Getty Images Dan + Shay Frazer Harrison/ACMA2019/Getty Images for ACM Kane Brown and Khalid ROBYN BECK/AFP/Getty Images Cole Swindell and Barbie Blank ROBYN BECK/AFP/Getty Images Ashley McBryde Frazer Harrison/ACMA2019/Getty Images for ACM Luke Combs Frazer Harrison/ACMA2019/Getty Images for ACM Runaway June Jason Kempin/ACMA2019/Getty Images for ACM Ian Fitchuk Frazer Harrison/ACMA2019/Getty Images for ACM Chris Janson and Kelly Lynn Frazer Harrison/ACMA2019/Getty Images for ACM LANCO Frazer Harrison/ACMA2019/Getty Images for ACM Mickey Guyton Frazer Harrison/ACMA2019/Getty Images for ACM LOCASH ROBYN BECK/AFP/Getty Images Scotty McCreery and Gabi Dugal Jason Kempin/ACMA2019/Getty Images for ACM Cody Alan and Trea Smith Denise Truscello/ACMA2019/Getty Images for ACM High Valley ROBYN BECK/AFP/Getty Images Devin Dawson, Leah Sykes, Carly Pearce, and Michael Ray Frazer Harrison/ACMA2019/Getty Images for ACM Nancy O’Dell Denise Truscello/ACMA2019/Getty Images for ACM Wilmer Valderrama Frazer Harrison/ACMA2019/Getty Images for ACM Lauren Bushnell and Chris Lane Jason Kempin/ACMA2019/Getty Images for ACM Chuck Wicks and fiancee Kasi Williams Denise Truscello/ACMA2019/Getty Images for ACM Cassadee Pope Frazer Harrison/ACMA2019/Getty Images for ACM Michael Baum and Shane McAnally Frazer Harrison/ACMA2019/Getty Images for ACM Justin and Kate Moore Morgan Wallen Denise Truscello/ACMA2019/Getty Images for ACM Dylan Scott Denise Truscello/ACMA2019/Getty Images for ACM Sara and Lee Brice ROBYN BECK/AFP/Getty Images Jessie Jo Dillon Denise Truscello/ACMA2019/Getty Images for ACM Cody and Brandi Johnson Frazer Harrison/ACMA2019/Getty Images for ACM Diane Warren Frazer Harrison/ACMA2019/Getty Images for ACM Cam ROBYN BECK/AFP/Getty Images Lindsay Ell Frazer Harrison/ACMA2019/Getty Images for ACM Mitchell Tenpenny and Meghan Patrick Frazer Harrison/ACMA2019/Getty Images for ACM Maddie and Tae ROBYN BECK/AFP/Getty Images Brantley Gilbert and Amber Cochran Frazer Harrison/ACMA2019/Getty Images for ACM Granger Smith and Amber Bartlett Frazer Harrison/ACMA2019/Getty Images for ACM Deana Carter and Jim McPhail Frazer Harrison/ACMA2019/Getty Images for ACM Dustin Lynch ROBYN BECK/AFP/Getty Images Jon Nite John Shearer/WireImage Danica Patrick Frazer Harrison/ACMA2019/Getty Images for ACM Tracy and Becca Lawrence A.J. McLean Frazer Harrison/ACMA2019/Getty Images for ACM Chase Rice Frazer Harrison/ACMA2019/Getty Images for ACM Jimmie Allen Ethan Miller/Getty Images